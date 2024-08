video suggerito

Incidente a Civita Castellana tra due auto, morti Ana Leticia De Barros e Fabrizio Rompietti Tragedia nel Viterbese dove Ana Leticia De Barros Trajano e Fabrizio Rompietti sono morti in un incidente stradale sulla via Nepesina. Le loro due auto si sono scontrate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ana Leticia De Barros Trajano e Fabrizio Rompietti

Ana Leticia De Barros Trajano e Fabrizio Rompietti sono morti in un incidente stradale lungo via Nepesina nel Comune di Civita Castellana. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso 10 agosto nel territorio della provincia di Viterbo. Quarantasei anni lei e cinquantacinque anni lui, per entrambi non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

A scontrarsi sono state due vetture, un'Alfa Romeo e una Smart, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Le salme hanno ricevuto il nulla osta della Procura e verranno riconsegnate alle famiglie, per i funerali. Appresa la notizia della drammatica ed improvvisa scomparsa di Ana Leticia e Fabrizio, la comunità si è stretta intorno al dolore delle famiglie, tanti i messaggi di cordoglio e affetto da parte di amici, parenti e conoscenti.

Secondo quanto ricostruito finora al momento del drammatico incidente erano circa le ore 15.30, Ana Leticia e Fabrizio viaggiavano alla guida dei loro due veicoli quando, improvvisamente, si sono scontrati all'altezza del chilometro 18 della Variante Nepesina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Ana Leticia è deceduta sul colpo a causa delle ferite gravissime, i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto. Fabrizio invece è morto durante il trasporto in ospedale. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto.