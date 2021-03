in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente su via Nazionale. Per cause ancora da accertare il quarantenne, che si trovava a bordo di una moto Kawasaki, si è scontrato con un furgone Iveco Daily all'altezza dell'incrocio con via dei Serpenti. Cadendo dalla moto il centauro è caduto sotto il furgone, riportando ferite molto serie. Le condizioni dell'uomo sono da subito risultate molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma, dove è attualmente ricoverato. Per estrarlo da sotto il furgone c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che poi lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari, che dopo averlo stabilizzato lo hanno portato all'ospedale a sirene spiegate.

Incidente a via Nazionale, grave motociclista

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno loro a dover accertare le causa dell'incidente e capire quale sia stata la dinamica del sinistro, al momento ancora poco chiara. E sempre i vigili urbani dovranno accertare eventuali responsabilità, in modo da stabilire se questo grave incidente si potesse evitare o meno. Le condizioni del motociclista, portato in ospedale ieri verso le 15.30, non sono al momento note e non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Non sarebbe invece ferito il conducente del furgone, rimasto praticamente illeso dopo lo scontro con la moto. Sotto shock l'autista, che si è fermato a prestare soccorso ed è sceso dal mezzo quando ha visto che il quarantenne ci era finito sotto. Da lì l'allarme al 118 e alla Polizia Locale, che sono giunti immediatamente sul posto.