Incidente su via Del Mare, coinvolte due auto e una moto: padre e figlio gravissimi

A cura di Nico Falco

Foto d’archivio

Un uomo di 52 anni e il figlio di 17 sono stati ricoverati in gravi condizioni al "San Camillo" a seguito di un grave incidente stradale in via del Mare, in direzione Ostia: i due, in sella a una moto, non sarebbero riusciti ad evitare due automobili che si erano scontrate pochi istanti prima. È successo nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, poco prima delle 14, all'altezza di Dragona e l'incrocio di viale Fra' Andrea Di Giovanni e viale dei Romagnoli, al chilometro 19.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora del tutto ricostruita ma, stando a quanto appurato fino ad ora, il primo incidente avrebbe coinvolto le due automobili, una Lancia Y e una Opel Corsa; per motivi che restano da accertare uno dei due automobilisti avrebbe perso il controllo del veicolo e avrebbe quindi invaso la corsia opposta, provocando un incidente frontale molto violento.

La motocicletta con a bordo padre e figlio sarebbe arrivata subito dopo, il guidatore non sarebbe riuscito ad evitare le vetture ferme sulla carreggiata; nell'impatto i due sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto, atterrando a distanza di diversi metri. Quando i soccorsi sono arrivati le loro condizioni sono apparse subito molto gravi; oltre alle tre ambulanze, per non perdere tempo prezioso è stato fatto intervenire un elicottero di soccorso, subito ripartito alla volta dell'ospedale "San Camillo", dove i due sono stati ricoverati in prognosi riservata.

Nelle due automobili c'erano due adulti e una bambina, che non sono rimasti feriti in modo grave. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi, la messa in sicurezza e il ripristino della carreggiata; le indagini sono affidate alla Polizia Locale.