Incidente su via Cristoforo Colombo: scontro tra due auto, morta una donna Non ce l’ha fatta una donna di 82 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale stamattina sulla Colombo. Due auto si sono urtate e lei ha avuto la peggio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di ottantadue anni è morta in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile. La vittima è un'anziana, rimasta coinvolta nello scontro tra due auto, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatrne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite e i traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi sono state due vetture, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili urbani, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Erano circa le ore 10 quando la donna era alla guida della sua Chevrolet Aveo e si è scontrata con una Hyundai Tucson all'altezza di via Canale della Lingua. Al volante della seconda vettura c'era un uomo di cinquantanove anni, che si è fermato a prestarle soccorso. L'incidente si è verificato davanti agli occhi dei passanti, che hanno dato l'allarme. Arrivata la chiamta al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Per la donna non c'è stato non da fare se non constatarne il decesso, inutili i tentativi di rianimarla. Presenti per i rilievi scientifici sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Altri tre incidenti mortali nei giorni scorsi nel Lazio

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi incidenti mortali tra Roma, la sua provincia e il resto del Lazio, con varie vittime. Nel pomeriggio di sabato scorso Daniele Rigitano, quarantadue anni di Ladispoli, è deceduto in ospedale dopo una caduta dalla bicicletta lungo via dei Laghi a Velletri, nel territorio dei Castelli Romani. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 scorsi Matteo Campagna, ventuno anni di Pontinia, è morto in un sinistro sulla strada Migliara in provincia di Latina. L'auto sulla quale viaggiava è uscita fuori strada ed è precipitando in un fosso. Grave l'amico che era al volante. Lo scorso sabato sera intorno all'ora di cena è stata invece la volta di Alessandro Massimi, caporal maggiore dell'Esercito italiano, quarantaquattro anni, morto in un incidente tra due auto sulla via Ardeatina in zona Divino Amore.