Incidente sull’Ardeatina: morto caporal maggiore dell’Esercito Alessandro Massimi Tragedia sulla strada sabato sera scorso in via Ardeatina, dove Alessandro Massimi, 44 anni caporal maggiore dell’Esercito, è morto in un incidente tra due auto.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Massimi

È Alessandro Massimi la vittima dell'incidente stradale sulla via Ardeatina in zona Divino Amore, che si è verificato nella serata di sabato scorso 22 aprile a Roma. Quarantaquattro anni, era un caporale dell'Esercito italiano che prestava servizio come responsabile all'ufficio movimento mezzi alla Cecchignola ed era originario del Comune di Paliano, in provincia di Frosinone. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo quanto ricostruito finora a rimanere coinvolte nell'incidente in cui ha perso la vita Alessandro sono state due auto. Al momento dell'accaduto stava percorrendo via Ardeatina alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Jeep Renegade all'altezza di via Umberto Terenzi. L'impatto è stato violento, le due vetture si sono urtate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il caporal maggiore, per il quale a nulla sono serviti i soccorsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

I paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Hanno invece preso in carico il conducente dell'altro veicolo, un uomo di quarantanove anni, che è rimasto ferito nel sinistro e lo hanno trasportato in ospedale. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia.