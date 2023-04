Incidente mortale sulla via Migliara: perde le vita Matteo Campagna 21 anni, gravissimo l’amico L’incidente è avvenuto questa notte in provincia di Latina. A perdere la vita Matteo Campagna, 21enne di Pontinia. La macchina sulla quale viaggiava è finita fuori strada precipitando in un fosso al lato della strada. Gravissimo l’amico che era al volante.

A cura di Valerio Renzi

Un altro drammatico incidente è avvenuto questa notte su via Migliara 47, al confine tra il comune di Pontinia e il comune di Sezze in provincia di Latina. Un ragazzo stava tornando a casa con un amico dopo una serata fuori, quando proprio l'amico al volante ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. La Lancia Y bianca è finita fuori strada, finendo per schiantarsi. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori: quando i vigili del fuoco hanno estratto il passeggero ormai per il giovane non c'era più nulla da fare, il personale sanitario del 118 giunto sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno dovuto "scoperchiare" l'auto per estrarre i due ragazzi dal fosso, e solo successivamente hanno recuperato la vettura.

La vittima è Matteo Campagna, residente a Pontinia

La vittima è un ragazzo di ventuno anni residente a Pontinia, Matteo Campagna, morto probabilmente sul colpo. Viaggiava con un amico che si trovava al volante, che è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ricoverato la prognosi è ancora riservata. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente, e chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario.

Da quanto si apprende nel sinistro mortale non sono rimasti coinvolti altri mezzi, a essere fatali potrebbero essere stata l'alta velocità. Strazianti i momenti successivi alla morte del giovane: sul luogo dell'incidente si è susseguito l'arrivo di parenti e familiari, tutti residenti nei paesi del circondario.