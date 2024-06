video suggerito

Incidente su via Casilina, 47enne perde il controllo della moto e muore Tragedia sulla strada in via Casilina, dove ieri sera un 47enne è morto in un incidente stradale. È caduto dalla sua moto ed è deceduto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un grave incidente stradale è avvenuto in via Casilina. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, lunedì 10 giugno. Il bilancio è di un morto, un quarantasettenne. Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Casilina verso Palestrina quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote, è stato sbalazato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto all'altezza del civico 414.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno notato il motociclista a terra privo di sensi e preoccupati hanno chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. I paramedici hanno tentato al lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile. Presenti i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.