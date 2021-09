Incidente stradale su via Trionfale scontro tra auto e moto: morto un 43enne Due motociclisti morti in due giorni è il bilancio di sangue sulle strade della Capitale. Ieri sulla Litoranea di Ostia ha perso la vita il cinquantaseienne di Pomezia Ugo Faina, stamattina sulla Trionfale un quarantatreenne è deceduto, dopo essere caduto dalla moto che si è scontrata con un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Via Trionfale incrocio con via Giovan Battista Audifredi

Incidente stradale lungo via Trionfale a Roma, dov'è morto un uomo di quarantatré anni. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 13 settembre. A scontrarsi una moto e un auto e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano le ore 8, il quarantatreenne era in sella alla sua moto BMW 1250 GS e stava percorrendo la strada in zona Ottavia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Citroen C3 con al volante un trentaquattrenne di nazionalità moldava, all'altezza dell'incrocio con via Giovan Battista Audifredi. Violento l'impatto, che ha fatto cadere il motociclista dal suo veicolo a due ruote. Inultile l'intervento dell'ambulanza giunta sul posto con a bordo i sanitari: per il quarantatreenne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatrne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati a seguito della caduta. I paramedici hanno invece preso in carico il conducente dell'auto e lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Andrea, per essere sottoposto agli accertamenti necessari.

Due motociclisti morti in due giorni a Roma

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, operativi sul posto con le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire il lavoro in sicurezza degli agenti. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta del secondo motociclista morto in soli due giorni a distanza di poche ore: nel primo pomeriggio di ieri a perdere la vita, questa volta sulla via Litoranea all'altezza del Terzo cancello di Ostia è stato il cinquantaseienne Ugo Faina di Pomezia, anch'egli deceduto nello scontro con un'auto.