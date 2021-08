Incidente stradale rischia di finire in tragedia: uomo punta carabina in faccia all’altro conducente Un incidente stradale che non aveva avuto fortunatamente feriti gravi ha rischiato di finire in tragedia per un altro motivo. Dopo il sinistro i conducenti delle due auto hanno cominciato a litigare, e al culmine della discussione uno dei due ha tirato fuori una carabina, puntandola contro l’altra persona.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato denunciato per aver minacciato la persona con cui stava litigando con una carabina. Gliel'ha puntata in faccia in seguito a una discussione nata dopo un incidente stradale che ha visto coinvolte diverse vetture a Cassino, in provincia di Frosinone. E se nel sinistro non c'erano state fortunatamente persone ferite, quando accaduto poteva avere esiti tragici, che fortunatamente sono stati scongiurati. A fermare subito l'uomo con la carabina, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Cassino. Quando hanno visto che aveva puntato l'arma contro l'altro uomo, col quale stava litigando, sono intervenuti per farlo calmare. Una volta abbassata la carabina, gli agenti l'hanno presa e l'hanno sequestrata, e hanno denunciato l'uomo per minacce a mano armata.

Non è andata meglio all'uomo minacciato: quando gli agenti gli hanno chiesto la patente di guida, lui gliel'ha data, ma falsa. E così hanno denunciato anche lui. Per quanto riguarda l'incidente stradale in sé, non ci sono stati fortunatamente feriti gravi. Piuttosto è stata la lite successiva ad aggravare la situazione per entrambi i conducenti, che sono stati denunciati, anche se per motivi diversi.

Nel corso degli accertamenti e dai controlli della polizia stradale di Frosinone effettuati anche con dispositivi speciali, sono state ritirate quattro patenti e rilevate circa settanta infrazioni al codice della strada. "L’impegno profuso dalla polizia stradale – si legge in una nota – ha rappresentato un valido contributo al raggiungimento dei migliori standard di sicurezza e legalità teso al contrasto di condotte di guida pericolose nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica".