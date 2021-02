Un uomo è morto in un incidente stradale in via degli Orti Portuensi a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, lunedì 22 febbraio. La vittima è un ottantenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da afre per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8 e l'automobilista era alla guida della sua Ford Fiesta, quando ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed è finito contro alcune auto parcheggiate, terminando la sua corsa. A risultargli fatale un malore improvviso, che lo ha colto proprio mentre si trovava al volante. la scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che preoccupati per le condizioni di salute della persona all'interno dell'abitacolo dell'auto incidentata, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del XII Gruppo Monteverde, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.

Sabato morta un'anziana nell'incidente sulla Nettunense

Lo scorso sabato un'anziana è morta in un incidente stradale, che ha coinvolto tre veicoli lungo la via Nettunense nel territorio di Lanuvio, alle porte di Roma. Vittima una donna di ottant'anni, Aurora Avanzo, che viaggiava nella Fiat Panda guidata dal marito, un ottantacinquenne di Aprilia. I coniugi si sono scontrati con una Ford Ka, con al volante da una quarantottenne romana e contro una Renault Clio, guidata da un sessantasettenne di Nettuno. Ad avere la peggio è stata purtroppo l'anziana, morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, dov'è stata trasportata in codice rosso, a causa dei traumi e delle ferite riportate nel violento impatto.