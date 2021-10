Incidente a Tor Pignattara, scooter investe vigilessa: soccorsa in codice rosso Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi per una vigilessa della polizia locale, che presta servizio nel Gruppo V Prenestino, investita e rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto su via di Tor Pignattara a Roma. Uno scooter l’ha travolta ed è finita in ospedale in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in via di Tor Pignattara a Roma, dove una vigilessa è rimasta gravemente ferita. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre, ed è avvenuto nel quadrante Est della Capitale. Da quanto si apprende la vittima è una dipendente del Comune di Roma, che presta servizio nel corpo della polizia locale di Roma Capitale all'interno del Gruppo V Prenestino. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18, la donna era in strada quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, uno scooter l'ha investita mentre stava attraversando la strada, camminando sulle strisce pedonali all'altezza di via Galeazzo Alessi. L'impatto è stato molto violento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato in breve tempo il personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice rosso. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, la vigilessa è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. A rimanere ferito anche se lievemente pure il conducente dello scooter. Presenti sul posto per i rilievi le forze dell'ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Chiusa via di Tor Pignattara

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli su strada. Il tratto di via di Tor Pignattara tra via Casilina e via Galeazzo Alessi direzione via dell'Arco di Travertino interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi, poi riaperto concluso l'intervento e il traffico è tornato alla normalità nel corso della serata, senza particolari ripercussioni. Disagi anche al trasporto pubblico, con la linea 409 in direzione Arco di Travertino da piazza della Marranella che ha deviato il percorso abituale su Casilina-Togliatti-Tuscolana-Arco di Travertino, mentre in direzione stazione Tiburtina verso Tuscolana-Togliatti-Casilina e piazza della Marranella.