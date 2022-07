Incidente stradale a Cassino, scontro tra auto e scooter: grave un 17enne È grave un 17enne rimasto coinvolto con un coetaneo in un incidente stradale a Cassino. Lo scooter a bordo del quale viaggiavano si è scontrato con un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente a Cassino

Un ragazzo di diciassette anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all'incorocio tra Corso della Repubblica e via Enrico De Nicola a Cassino, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Ad avere la peggio è stato appunto il giovane, per il quale, date le sue condizioni di salute che sono parse subito critiche, è stato necessario il trasporto urgente in ospedale. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, sono stati uno scooter e un'auto, una Lancia Y. Erano circa le 2 quando la macchina, alla guida della quale c'era una donna e il veicolo a due ruote si sono urtati. A bordo dello scooter viaggiavano due ragazzi.

Il diciassettenne soccorso con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Datpo lo stato in cui riversava uno dei due giovani, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, con i sanitari che lo hanno preso in carico e trasportato in volo verso Roma. Da quanto si apprende ha uhn trauma cranico e le sue condizioni sono gravi. Fondamentali per la sua ripresa saranno le prossime ore, durante le quali i medici sperano in un miglioramento. Presenti per i rilievi scientifici del sinistro i carabinieri della stazione di Cassino, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano poer ricostruire la dinamica dell'acacduto, per risalire ad eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida.