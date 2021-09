Incidente nel sottopassaggio Ignazio Guidi tra scooter e auto, scooterista in codice rosso Uno scooterista è stato soccorso e trasportato con l’ambulanza in ospedale in codice rosso per un incidente stradale avvenuto nella notte, che ha bloccato il traffico nel sottovia Ignazio Guidi a Roma. La strada è stata chiusa poi riaperta, in direzione Croce Rossa, da via Lucania e da via Nomentana.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale nel sottovia Ignazio Guidi a Roma. Il sinistro risale alla notte di oggi, mercoledì 29 settembre. A rimanere coinvolte uno scooter e un'auto, che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo alla guida del veicolo a due ruote, che a seguito dell'incidente ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 3.10 e i due veicoli stavano percorrendo Corso d'Italia, nel tratto compreso tra Piazzale del Brasile all'uscita di Villa Borghese e Piazza Fiume. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili urbani lo scooter e l'auto, una Yamaha tmax e Opel agila, si sono scontrati. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario che ha soccorso lo scooterista ferito e lo ha trasportato con l'ambulnza in ospedale in codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi e arrivato al Policlinico Umberto I, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso per le ferite e riportate nella caduta.

Chiuso e riaperto il sottovia Ignazio Guidi

Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestito la circolazione su strada. Inevitabili i disagi: il sottovia Ignazio Guidi è stato chiuso in direzione Croce Rossa, da via Lucania e da via Nomentana, successivamente riaperto da via Nomentana. Alle ore 7 di questa mattina c'erano ancora code e rallentamenti. L'unica chiusura che resta, con aggiornamento alle ore 9, è la rampa di uscita del Policlinico .