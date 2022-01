Incidente mortale sulla via Tiberina, morto un 74enne: è stato travolto da una Jeep Stando a quanto si apprende, la vittima è un uomo di 74 anni, travolto da una Jeep Renegade. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV gruppo Cassia.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente mortale nella serata di ieri, 19 gennaio, sulla via Tiberina all'altezza del civico 391 in direzione Roma, zona Borgo Sant'Isidoro. Stando a quanto si apprende, la vittima è un uomo di 74 anni, travolto da una Jeep Renegade. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV gruppo Cassia e un'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Al volante della Jeep c'era un uomo di 78 anni, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sull'esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso le indagini della polizia locale, che nel frattempo ha sequestrato entrambi i veicoli. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, l'uomo travolto e ucciso dalla Jeep si trovava a bordo strada dopo essere sceso, per motivi da accertare, dalla sua automobile.

