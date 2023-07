Incidente mortale sulla Salaria: 60enne sbanda con l’auto e si schianta È successo intorno alle 15 di ieri, venerdì 21 luglio. La vittima è un uomo di nazionalità italiana di 60 anni. Stando a quanto ricostruito, si trovava al volante di un’automobile Seat 125.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sulla via Salaria, precisamente in corrispondenza del chilometro 10,500. È successo intorno alle 15 di ieri, venerdì 21 luglio. La vittima è un uomo di nazionalità italiana di 60 anni. Stando a quanto ricostruito, si trovava al volante di un'automobile Seat 125. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro il guard rail. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori del 118 arrivati immediatamente sul posto. Le ferite erano troppo gravi e l'uomo è morto praticamente sul colpo. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'Umberto I a Roma. Sconosciuta, per ora, l'identità della vittima.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Non sembra coinvolto, infatti, nessun altro veicolo. Non si esclude un malore da parte del conducente. Per consentire i lavori dei vigli, è stata disposta la chiusura al traffico della corsia di marcia di via Salaria in direzione di Rieti. È rimasta invece aperta la corsia di sorpasso.