Incidente mortale sulla Pontina, il camionista di Genzano Antonio Esposito fra le vittime

Nel tragico schianto all’alba ad Aprilia hanno perso la vita il 50enne autotrasportatore Antonio Esposito e un cittadino bosniaco. Un altro uomo è rimasto ferito grave.

Antonio Esposito, autotrasportatore deceduto in un incidente sulla Pontina (Foto da Facebook)

Le due vittime del tragico incidente avvenuto lungo via Pontina nella primissima mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, sono un autotrasportatore di Genzano, Antonio Esposito, ed un cittadino bosniaco di cui non sono ancora state diffuse le generalità. Entrambi erano sulla cinquantina. Il sinistro si è verificato verso le ore 4 nel tratto che attraversa il comune di Aprilia, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti vari mezzi di soccorso e la polizia stradale. La viabilità sulla strada ha subito pesanti rallentamenti per tutto il giorno, anche per un altro incidente – meno grave e sempre nel territorio di Aprilia – avvenuto nel pomeriggio. Originario di Napoli, Esposito viveva a Genzano di Roma, era sposato e lavorava come camionista per la ditta Dipl.

L'incidente su via Pontina ad Aprilia

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, Antonio Esposito stava conducendo il suo camion quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida. Il mezzo ha sfondato la barriera che separa la carreggiata nei due sensi di marcia e ha invaso la corsia opposta. In quel momento purtroppo transitava un'auto Mercedes ed è avvenuto lo schianto all’altezza dello svincolo per via Fossignano.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente sono giunti diversi mezzi di soccorso. Con il cittadino bosniaco deceduto, viaggiava anche un passeggero di 40 anni rimasto ferito e trasferito in ospedale in codice rosso. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare il camionista, forse un malore o un colpo di sonno.

La viabilità sulla Pontina in entrambe le direzioni, soprattutto verso Roma, ha subito rallentamenti e code a seguito dell'incidente. Traffico intenso si è creato anche nel primo pomeriggio per un altro incidente.