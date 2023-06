Incidente mortale su via Salaria oggi a Roma: morto un motociclista di 60 anni Intorno all’una di notte un motociclista di 60 anni si è schiantato contro il guardrail, per cause ancora da accertare, ed è finito in un fossato.

Incidente mortale su via Salaria, in corrispondenza del civico 875, Roma Nord, nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe. Intorno all'una di notte un motociclista di 60 anni si è schiantato contro il guardrail, per cause ancora da accertare, ed è finito in un fossato. La moto coinvolta è una Kimco Agility. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Per consentire i rilievi dei vigili, via Salaria è stata chiusa in direzione Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo II Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.