Incidente mortale su via Casilina: muore una donna di 56 anni, viaggiava in moto con il marito L’incidente è avvenuto su via Casilina nel territorio di Ceprano (Frosinone). Qui per cause da accertare marito e moglie di Guidonia Montecelio che viaggiavano su una moto si sono scontrati con una vettura. Ferito l’uomo, morta sul colpo la donna. Chiusa al traffico la strada nel tratto interessato.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto oggi su via Casilina nel territorio di Ceprano, in provincia di Frosinone. Qui una coppia, marito e moglie, viaggiavano a bordo della loro moto quando si sono scontrati con una vettura. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita la donna che viaggiava sulla due ruote di grossa cilindrata. La vittima aveva cinquantasei anni, residente a Guidonia Montecelio. Nello scontro il marito è rimasto ferito: soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato in ospedale. I medici non hanno potuto fare nulla per la donna: sbalzata in aria per oltre dieci metri, è atterrata violentemente al suolo rimanendo uccisa sul colpo.

Sul posto i carabinieri di Ceprano che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Il conducente dell'auto, uscito quasi illeso dall'incidente, è stato sottoposto agli esami di rito. Per rendere possibili le operazioni di soccorso e i seguenti rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico veicolare che è stata chiusa e le vetture in transito deviate.