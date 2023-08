Incidente mortale sotto il temporale: Jacopo Datti perde la vita a 21 anni, tornava dal lavoro Il drammatico incidente nella serata di ieri a Ferentino, in provincia di Frosinone. Il ragazzo è morto sul colpo. Feriti un’amica e il conducente dell’altra vettura coinvolta.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri – venerdì 4 agosto – a Ferentino in provincia di Frosinone. Nello schianto tra due auto ha perso la vita il ventunenne Jacopo Datti. Il ragazzo si trovava al volante di una Fiat Grande Punto e stava tornando a casa dal lavoro. Mentre percorreva via della Stazione mentre era in corso un violento temporale. Qui la sua vettura si è scontrata con un'Audi A3 che viaggiava nell'opposto senso di marcia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono a lavoro le forze dell'ordine

Quando i soccorsi sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno estratto il giovane dall'abitacolo della vettura e non hanno potuto fare altro che constarne il decesso, che sarebbe avvenuto sul colpo a seguito del violentissimo impatto. Con Jacopo viaggiava un'amica, rimasta ferita e trasportata d'urgenza in ospedale. Ferito pure il conducente dell'Audi A3 anche lui è stato ricoverato in pronto soccorso.

Incidente mortale a Ferentino: al vaglio la dinamica dello schianto

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte del giovane. I carabinieri ora dovranno stabilire eventuali responsabilità nel sinistro mortale: sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi del caso, mentre la salma del ragazzo che ha perso la vita si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria e il conducente dell'altra auto coinvolta è stato sottoposta ai test di rito sull'utilizzo di alcol e stupefacenti. A essere fatale potrebbero essere state le condizioni di visibilità e del manto stradale determinate dal violento acquazzone.