Incidente mortale oggi sul Raccordo a Roma: traffico paralizzato fino alla Laurentina Morto un motociclista sul Grande Raccordo Anulare. Il traffico è attualmente paralizzato (ore 15) in corsia esterna dallo svincolo per l’autostrada Roma Fiumicino e fino allo svincolo per la Laurentina.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna all'altezza dell'uscita per Laurentina, precisamente al chilometro 52.500. Anas informa che sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, un'automobile e una motocicletta. In seguito all'impatto violentissimo, il motociclista è morto. Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e gli uomini delle forze dell'ordine per cercare di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Traffico paralizzato da Fiumicino alla Laurentina

Il traffico è attualmente paralizzato (ore 15) in corsia esterna dallo svincolo per l'autostrada Roma Fiumicino e fino allo svincolo per la Laurentina.