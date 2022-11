Incidente mortale nella Galleria Appia, il papà della ragazza alla guida: “Cerchiamo testimoni” Sono in corso le indagini sull’incidente stradale nella Galleria Appia sul Gra, in cui è morto un 78enne. Il padre della conducente dell’altra auto: “Cerchiamo testimoni”.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente mortale nella Galleria Appia

"Cerchiamo testimoni che abbiano visto cosa esattamente sia accaduto prima e durante l'incidente". Sono le parole del papà della ragazza alla guida di una delle due auto rimaste coinvolte nell'incidente stradale della mattina di lunedì scorso 14 novembre, avvenuto all'altezza del chilometro 44.600 nella Galleria Appia sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un sinistro nel quale è deceduto un uomo di settantasette anni, per il quale nonostante l'intervento del 118 non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Il padre della giovane, che era al volante della seconda auto, ha fatto un appello, diffuso anche sui social network, nel quale chiede l'aiuto degli utenti. "Se eravate di passaggio nella Galleria Appia la mattina di lunedì scorso in macchina dietro alle auto coinvolte nell'incidente, se avete visto cos'è accaduto prima dell'impatto, per favore contattate me al 3427374383 oppure il Numero Unico delle Emergenze 112".

Indagini sull'incidente nella Galleria Appia

Sull'incidente sono in corso le indagini, a fare i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it finora a rimanere coinvolte nel sinistro sono due auto, una guidata dalla vittima, l'altra da una ragazza.

Per il padre della giovane la dinamica è poco chiara: "Sembra che ci sia un altro mezzo coinvolto nel sinistro, un camion, che abbia innescato l'incidente, ma che non si è fermato sul luogo dell'accaduto. Cerchiamo testimoni che possano fornire informazioni utili per ricostruire quanto realmente successo". Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi eventuali immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di Anas, che potrebbero aver immortalato l'accaduto.