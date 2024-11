video suggerito

Incidente mortale a Latina, scontro con un mezzo raccolta rifiuti: ha perso la vita un 90enne Incidente sulla Monti Lepini a Latina. Poco prima delle 9 di oggi, sabato 16 novembre, un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo che la sua macchina si è scontrata con un camion della Abc, l'Azienda per i Beni Comuni di Latina che gestisce il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente stradale alle porte di Latina. Poco prima delle 9 di oggi, sabato 16 novembre, un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo che la sua macchina si è scontrata con un camion della Abc, l'Azienda per i Beni Comuni di Latina che gestisce il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

Stando a quanto si apprende, il 90enne era a bordo della sua automobile e stava viaggiando in direzione Borgo San Michele sulla Monti Lepini quando, per cause ancora da accertare, la sua auto è uscita di strada e ha colpito lo spigolo posteriore sinistro di un camion della Abc di Latina. In quel momento il mezzo, stando a quanto ricostruito, era fermo e quindi non ha responsabilità sull'incidente.

In seguito all'impatto con l'autocompattatore, l'automobile guidata dall'anziano si sarebbe girata in testacoda, finendo con le ruote posteriori fuori strada dall'altra parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 90enne. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e gli uomini della polizia locale, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente nei minimi dettagli.

L'ipotesi più probabile, al momento, è quella dell'improvvisa distrazione oppure un malore che ha colto di sorpresa l'anziano conducente dell'automobile. Non sembrano essere coinvolte altre vetture nell'incidente.