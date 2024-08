video suggerito

Incidente mortale a Latina, sbanda e si schianta contro un muro: Armando Mango muore a 38 anni Lutto a Sermoneta per la morte di Armando Mango, 38 anni. Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muro sulla rotatoria di via del Lido a Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Armando Mango

È Armando Mango l'uomo morto nell'incidente stradale lungo via del Lido a Latina. Il sinistro risale alla notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto ed è avvenuto all'altezza della rotatoria con via Nascosa. Per Armando, originario di Sermoneta, non c'è stato purtroppo nulla dafare per salvargli la vita. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo dell'auto che guidava e si è schiantato contro un muro.

L'incidente in cui è morto Armando Mango

Secondo le informazioni apprese Armando al momento in cui ha perso la vita era al volante della sua Lancia Y e stava percorrendo via del Lido quando, all'altezza della rotatoria, ha sbandato. Ha perso il controllo dell'auto, ha urtato lo spartitraffico per poi finire contro la rotonda. Un impatto violento, che gli è risultato fatale. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 è stato un passante, che ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per un automobilista le cui condizioni di salute sembravano critiche. Arrivata la segnalazione sul posto in pochi minuti è giunto il personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo fatto sul posto è stato inutile.

La macchina è andata completamente distrutta, ridotta ad un groviglio di lamiere. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale, che hanno fatto gli accertamenti di rito. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo, dunque non sono rimasti coinvolti altri veicoli né pedoni. Via del Lido è stata temporaneamente chiusa, poi riaperta, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi su strada. Un mese fa su quella stessa rotonda c'è stato un altro morto: Umberto Rufo, quarantotto anni, caduto dalla moto.

I messaggi d'addio e cordoglio per Armando Mango

La notizia della morte dei Armando Mango si è diffusa rapidamente nelle ore successive all'incidente, chi lo conosceva ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi, tra i quali quello della sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli: "Apprendo con immane dolore della morte di un figlio della nostra città, avvenuta alle luci dell’alba a Latina a causa di un terribile incidente stradale – si legge su Facebook – In questo difficile e triste momento, giungano alle famiglie Mango e Palombo le mie personali condoglianze e quelle dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Armando Mango, padre affettuoso, che ci lascia a soli 38 anni. Siamo sconvolti per questa tragedia, un abbraccio ai suoi genitori e alla famiglia".