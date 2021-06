Un uomo è morto in un incidente stradale lungo viale Roma nel Comune di Guidonia Montecelio. Il sinistro con tragico esito si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 25 giugno. Vittima un quarantanovenne, del posto, di cui al momento non sono ancora note le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8 e l'automobilista stava transitando lungo la strada alle porte dei Roma con la sua Mini Cooper, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero all'altezza di via del Cornetto. L'impatto è stato violento, sul posto ricevuta la segnalazione del sinistro, è intervenuto il personale sanitario con arrivato con l'eliambulanza. Per estrarre l'automobilista dalle lamiere del veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, inviati dalla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, che lo hanno poi consegnato ai soccorritori. Purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo, per il quarantanovenne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Strada chiusa e traffico deviato

Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Guidonia Montecelio, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'acacduto. Nel sinistro al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada chiusa nel tratto interessato dal sinistrro e il traffico deviato, per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio, mentre la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità nell'arco della mattinata.