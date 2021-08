Incidente mortale a Cisterna di Latina, ciclista travolto e ucciso da un camion Incidente mortale in via Nettuno a Cisterna di Latina. Ha perso la vita un ciclista di 50 anni, preso in pieno da un camion. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 50enne, morto praticamente sul colpo. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 50 anni di Cisterna di Latina ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Nettuno, una strada che conduce dal paese in provincia di Latina alla via Pontina. Stando a quanto si apprende, il ciclista è stato preso in pieno da un camion ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 50enne. Ignota per ora la sua identità.

Via Nettuno chiusa al traffico

Stando a quanto si apprende, il tratto di via Nettuno interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi a cura della polizia municipale. Sconosciuta, per il momento, la dinamica del tragico incidente.