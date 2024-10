video suggerito

Incidente in viale Togliatti, Jeep travolge un uomo: morto un 56enne Tragedia lungo viale Togliatti a Roma, dove ieri pomeriggio una Jeep ha travolto e ucciso un 56enne. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo viale Palmiro Togliatti a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre, nel territorio della periferia Est della Capitale. La vittima da quanto si apprende è un cinquantaseienne, un uomo senzatetto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Pedone morto suol colpo

Secondo le informazioni apprese era tardo pomeriggio e l'uomo stava camminando lungo viale Palmiro Togliatti quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Jeep Compass lo ha travolto all'altezza civico 453. Alla guida del veicolo c'era un uomo di cinquantasei anni, che dopo averlo investito si è fermato a prestargli soccorso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento per un pedone investito, sul posto è giunto il personale sanitario. I paramedici hanno tentato di rianimare il cinquantaquattrenne a lungo, ma non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.

Automobilista sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici

Presenti per i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del V Gruppo Casilino, che hanno fatto gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Il conducente della Jeep è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata e sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.