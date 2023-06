Incidente in viale Kant, scontro fra auto e moto: soccorsi in codice rosso due giovani Lo schianto nella serata di ieri, venerdì 2 giugno, verso le ore 23 all’incrocio fra viale Kant e via Adriano Fiori. Gravi i due giovani in sella al motorino, indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto ieri sera tardi, poco prima delle ore 23 di venerdì 2 giugno: all'incrocio fra viale Kant e via Adriano Fiori, nella zona di Casal de' Pazzi, nel quadrante nord est della capitale, si è verificato un incidente fra un motorino e un'automobile.

Le due vetture, una Opel Agila e un motorino, si sono schiantate all'incrocio fra le due strade: l'impatto è stato fortissimo. Ad avere la peggio, i due ragazzi in sella al motorino, trasportati d'urgenza al pronto soccorso.

L'intervento dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi. Verso le ore 23, hanno raggiunto il posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Hanno provveduto immediatamente a svolgere i rilievi di routine e a mettere in sicurezza la strada. A loro, inoltre, sono state affidate le indagini sulla dinamica dell'incidente al fine di accertare la causa e eventuali responsabilità sul sinistro. Non si esclude che il motorino possa aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso trovandosi, lungo l'altra strada, l'Opel Agila che non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto.

Schianto fra auto e moto a Casal de' Pazzi, due feriti gravi

A seguito dello schianto, come anticipato, ad avere la peggio sono state le due persone in sella al motorino Piaggio: si tratterebbe di due giovani ragazzi. Non appena allertati, oltre ai vigili urbani, si sono precipitati sul luogo i soccorritori del 118. Gli operatori del personale sanitario hanno preso immediatamente in cura i due ragazzi, trasportandoli d'urgenza al pronto soccorso di due diverse strutture ospedaliere della capitale.

Le ferite di entrambi sono state valutate dai medici e dagli infermieri come un codice rosso, le loro condizioni restano critiche. Entrambi si trovano ancora negli ospedali che li hanno accolti: uno al San Giovanni, a poco più di nove chilometri di distanza dall'impatto e l'altro nel vicino Umberto I, a circa 6 chilometri dal luogo dell'incidente.