Incidente in via Salaria: scontro tra diversi veicoli tra i quali un camion

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente su via Salaria (Foto di Reporter Montesacro)

Incidente stradale lungo via Salaria, dove diversi veicoli si sono scontrati, tra i quali un camion. Il sinistro è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, venerdì 20 maggio. Ancora non si conosce il numero di persone che sono rimaste coinvolte, né le loro condizioni di salute. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13 quando i veicoli, tra i quali un mezzo pesante, si sono scontrati lungo la carreggiata in direzione Rieti. Sul posto sono intervenute ambulanze, diverse pattuglie della Polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Nomentano. Il tratto interessato nell'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici.