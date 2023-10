Incidente in via di Portonaccio: auto travolge e uccide un uomo mentre porta a spasso il cane Salgono di giorno in giorno gli incidenti stradali tra Roma e provincia. Stamattina in via di Portonaccio un furgone ha travolto e ucciso un 78enne che portava a spasso il cane.

A cura di Alessia Rabbai

Ennesima tragedia sulla strada a Roma, stavolta in via di Portonaccio, dove un'auto ha travolto e ucciso un uomo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 17 ottobre, nel quadrante Est della Capitale. La vittima da quanto si apprende è un settantottenne, del quale al momento non si conoscono le generalità e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Si tratta della 153esima vittima da inizio 2023 sulle strade tra Roma e provincia.

A San Cesareo lunedì 16 ottobre una donna di ottantotto anni è morta investita e uccisa da un quarantenne alla guida di un furgone per le consegne a domicilio. Domenica pomeriggio una donna di trentanove anni, Mariangela Polozzi, è morta in un incidente stradale tra due auto lungo via Braccianese ad Osteria Nuova, suo marito è gravissimo e anche i loro due figli di undici e sette anni sono finiti in ospedale.

L'anziano è morto sul colpo

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto l'uomo stava camminando in strada sulle strisce pedonali e stava portando a spasso il cane quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un furgone, un Citroen Jumper, lo ha investito all'altezza di via Latino Silvio. L'impatto è stato molto violento e il decesso è sopraggiunto sul colpo.

A risultargli fatali sono stati i traumi e le ferite riportate. L'investimento si è verificato davanti agli occhi dei passanti, che si sono fermati a prestargli soccorso e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente per un anziano le cui consizioni di salute sono parse fin da subito gravissime.

Il conducente del furgone sottoposto ai test di alcol e droga

Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto sono giunti i paramedici in ambulanza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino.

I vigili urbani hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente del furgone rischia di essere indagato per omicidio stradale ed è stato sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.