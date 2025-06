video suggerito

Incidente in moto, Augusto Pennacchi muore a 18 anni dopo sei giorni in ospedale Il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto, lo scorso 1° giugno si è scontrato con un'auto a Palombara Sabina, nella provincia di Roma. Sabato 7 giugno, dopo sei giorni in ospedale, il cuore di Augusto Pennacchi ha smesso di battere.

A cura di Valerio Papadia

Ha lottato per sei giorni ma, purtroppo, non ce l'ha fatta: Augusto Pennacchi, 18 anni, è morto ieri, sabato 7 giugno, dopo sei giorni al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi in seguito a un incidente stradale. Lo scorso 1° giugno, a Palombara Sabina, nella provincia della Capitale, Augusto Pennacchi si trovava in sella alla sua motocicletta Yamaha quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con uno scooter Honda Sh, guidato da un giovane di 27 anni. Entrambi i conducenti erano stati soccorsi e trasportati in due diversi ospedali romani. Purtroppo, come detto, il 18enne è deceduto dopo sei giorni a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Donati gli organi di Augusto Pennacchi. Aperta un'inchiesta sulla sua morte

In seguito al decesso, la famiglia di Augusto Pennacchi ha acconsentito alla donazione degli organi del 18enne, che contribuiranno a salvare altre vite. Intanto, la Procura della Repubblica di Tivoli ha aperto una inchiesta sull'incidente in cui ha perso la vita Augusto Pennacchi: probabile che sul corpo del giovane, come spesso accade in questi casi, sarà eseguita l'autopsia.

Il cordoglio per la morte di Augusto Pennacchi

Da quanto si apprende, tra pochi giorni Augusto Pennacchi avrebbe iniziato gli esami di maturità. Appassionato di basket, il 18enne giocava per la squadra del Basket Guidonia, che gli ha dedicato un messaggio di addio: "Tutto il basket Guidonia è profondamente addolorato dalla prematura e inaudita perdita del nostro atleta Augusto Pennacchi un ragazzo semplice ed educato che mancherà a tutti i suoi coetanei che hanno condiviso con lui tante partite e allenamenti. I nostri pensieri sono rivolti ai genitori in questo momento difficile" si legge in una nota della società sportiva.