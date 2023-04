Incidente in bicicletta, ciclista cade e finisce in un fossato: soccorso in eliambulanza È grave ma non rischia di morire un ciclista che ha perso l’equilibrio in sella alla sua bicicletta ed è finito in un fosso a Monte Compatri. Soccorso in eliambulanza è stato trasportato in ospedale a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente in bicicletta in via Rocca di Papa nel Comune di Monte Compatri. Il sinistro risale alle scorse ore e si è verificato nel territorio della provincia Sud di Roma. Ha dovuto ricorrere a cure mediche e, date le sue condizioni di salute, ha avuto bisogno del trasporto in ospedale con l'eliambulanza. Momenti di paura per il ciclista, un brutto incidente che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, anche se con il ricovero in ospedale, ma non rischia di morire.

Perde il controllo della bici e finisce in un fossato

Secondo le informazioni apprese il ciclista al momento dell'accaduto stava pedalando lungo la strada quando ha perso l'equilibrio della bici, probabilmente a causa di una radice sporgente sul manto stradale, ed è caduto, precipitando in un fossato che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. La caduta gli ha provocato traumi e ferite. Arrivata la chimata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale.

Il ciclista soccorso in eliambulanza

Date le condizioni di salute del ciclista e la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri del Comando Stazione Monte Compatri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo in cui sono sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il ferito è arrivato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire.