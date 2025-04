video suggerito

Incidente in autostrada A1, tamponamento fra cinque auto: code di otto chilometri in direzione Roma Cinque automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in autostrada, fra Ceprano e Frosinone: code di otto chilometri verso Roma.

A cura di Beatrice Tominic

La fila in direzione Roma, l'altra carreggiata libera.

Maxi tamponamento in galleria lungo l'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile 2025, fra Frosinone e Ceprano, in direzione Roma. Sono cinque le automobili rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto nella Galleria Arnara all'altezza del chilometro 633+300 dell'autostrada A1 che collega Milano a Napoli. Oltre all'incidente che ha bloccato la carreggiata in direzione Roma, dove si sono sviluppati 8 chilometri di coda, se ne registra un secondo, con altri 7 chilometri in direzione della capitale, fra Ferentino e Anagni. In questo caso sono tre le automobili rimaste coinvolte, al chilometro 607.

Come evitare le code in autostrada A1

Una domenica di rientro quella di oggi, 27 aprile 2025. Per il weekend lungo sono molti che hanno organizzato qualche giorno fuori casa. Alle file per il rientro e alla pioggia che, nelle ultime ore, sta scendendo copiosa in diversi punti della regione Lazio, oggi si sono sommati gli incidenti: se ne contano due nel territorio del Frusinate, come precisato già all'inizio. Le file maggiori e più persistenti sono quelle fra Ceprano e Frosinone, come ha anche ripreso la telecamera a bordo strada.

In questo caso, per evitare di restare bloccati fermi in coda, per chi viene da Napoli l'uscita consigliata verso Roma è quella di Cassino e utilizzare la Strada Statale 6 Casilina, da cui si può rientrare in A1 ad Anagni, come hanno fatto sapere in una nota da Autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell'evento, non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente gli operatori del personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico sanitario.

Articolo in aggiornamento