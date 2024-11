video suggerito

Incidente frontale tra due auto a Lariano: Cristina Chiapparelli muore a 60 anni È morta nell'incidente tra due auto Cristina Chiapparelli, 60 anni. Era in macchina con il marito quando si sono scontrati con un'altra vettura a bordo della quale viaggiavano dei giovani soccorsi con l'ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Cristina Chiapparelli

Si chiamava Cristina Chiapparelli la sessantenne morta nell'incidente stradale avvenuto in via Ariana nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre nel Comune di Lariano, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella notte della di Ognissanti, nel territorio dei Castelli Romani. A scontrarsi sono state due auto in un impatto frontale, nel quale ad avere la peggio è stata Cristina, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Cristina era originaria di Palestrina e viveva a Velletri con la sua famiglia. Ieri pomeriggio c'è stato un altro incidente mortale nel Lazio, stavolta in provincia di Latina a Priverno, dove William Marras è morto a quarantacinque anni nello scontro tra due auto.

L'incidente in cui è morta Cristina Chiapparelli a Lariano

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive all'incidente Cristina al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era a bordo di un'Opel Corsa insieme al marito, quando si è scontrata con una Mini Cooper, nella quale viaggiavano alcuni giovani. L'impatto è stato violento, per Cristina non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, nonostante il tentativo dei medici di rianimarla.

Suo marito è stato trasportato in ospedale in stato di chock. I ragazzi che erano a bordo dell'altra auto sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di cure mediche, soccorsi e trasportati con codice rosso in vari ospedali. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno di loro rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dianmica dell'accaduto e sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere. Al vaglio la responsabilità di chi si trovava alla guida.

I messaggi di cordoglio per Cristina Chiapparelli

La notizia della scomparsa di Cristina Chiapparelli si è diffusa in fretta. Sono tanti i messaggi di cordoglio e affetto arrivati alla famiglia, che la ricordano con stima. Tra questi c'è il post dell'Istituto Comprensivo Mameli Palestrina: "La dirigente scolastica, le docenti, i docenti e tutto il personale Ata partecipano al lutto delle famiglie Chiapparelli e Ferri per l'improvvisa scomparsa della cara Cristina – si legge nel post pubblicato su Facebook – Un abbraccio, da parte di tutta la comunità scolastica, ad Assunta".