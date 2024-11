video suggerito

Incidente tra auto: William muore a 45 anni, nell’altra macchina una famiglia con due minorenni Tragedia in provincia di Latina, dove un 45enne, William Marras, è morto nello scontro tra due auto. Nell’altra macchina viaggiava una famiglia con due minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si chiamava William Marras il quarantacinquenne morto nell'incidente avvenuto lungo la strada dei Monti Lepini nel Comune di Priverno. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre, nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi sono state due auto, a bordo di una di queste viaggiavano anche la moglie di Marras e i loro due figli minorenni. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Priverno, che hanno svolto i rilievi di rito.

Lo scontro tra due auto

Secondo quanto ricostruito finora Marras al momento del tragico incidente nel quale ha perso la vita era alla guida della sua auto, una Toyota Yaris. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un Suv Jaguar all'altezza di via Torretta Rocchigiana. Al volante del Suv c'era un trentaseienne, a bordo c'erano anche sua moglie e i loro due figli minorenni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro i militari hanno accertato che l'auto guidata dal trentaseienne, proveniente da Frosinone in direzione Latina, arrivata all'altezza dell'incrocio con via Torretta Rocchigiana si è scontrata con la macchina guidata dalla vittima, che proveniva invece da via Schito e stava per accedere in via Torretta Marchiggiana verso Priverno.

Morto il 45enne, 36enne e famiglia trasportati in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimare il quarantacinquenne praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito, perché il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite e dei traumi. I quattro passeggeri del Suv hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.