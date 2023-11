Incidente frontale sulla via Salaria, due auto si scontrano: muore un 58enne L’incidente è avvenuto nel reatino, all’altezza del chilometro 70 della via Salaria: oltre alle due automobili è rimasto coinvolto anche un camion.

È successo oggi pomeriggio, all'altezza del chiloemtro 70 di via Salaria, nel reatino. Due automobili, una Fiat Panda e una Lancia Dedra si sono scontrate frontalmente, a poca distanza dal territorio di San Giovanni Reatino. Coinvolto nell'impatto, secondo le prime informazioni riportate nelle testate locali, anche un camion che stava transitando lungo la strada al momento dello schianto. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 58 anni, il conducente della Lancia. Rimasta ferita nell'impatto anche la conducente della Fiat Panda: fortunatamente le lesioni riportate non sono gravi.

La dinamica dell'incidente

I due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente e, dopo un violento impatto, sono andati entrambi distrutti. Coinvolto, in maniera meno grave, il camion. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, il personale Anas, gli agenti della Polizia Stradale di Amatrice e Rieti, la Squadra Volante e gli operatori del personale sanitario del 118. Sono stati proprio questi ultimi a trasportare in ospedale la conducente della Fiat Panda al pronto soccorso del vicino ospedale San Camillo De Lellis: rimasta ferita, secondo le prime informazioni raccolte non ha riportato lesioni gravi. Soccorso anche l'autista del camion che ha riportato, per fortuna, soltanto una contusione al braccio.

Ad avere la peggio, invece, il conducente della Lancia Thema, un uomo di 58 anni che sembra essere morto sul colpo. Non appena arrivati, tutti i tentativi degli operatori sono risultati vani: per il cinquantottenne non c'è stato più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Ora i poliziotti sono al lavoro per cercare di chiarire le cause della morte: non è escluso che l'incidente possa essere stato causato da un malore avvertito dall'uomo mentre era alla guida.

Via Salaria chiusa per un'ora

Oltre a svolgere i rilievi di rito, una volta arrivati sul posto gli agenti hanno iniziato a gestire la viabilità nella zona. Dopo lo scontro, per permettere l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dei due veicoli, è stato chiuso per circa un'ora il tratto 70 della via Salaria, in entrambe le direzioni.