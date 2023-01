Incidente frontale sulla Nepesina: un morto e tre feriti gravi Un morto e tre feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada Nepesina a Civita Castellana.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente frontale sulla strada Nepesina

È Gianni Pieri il cinquantaduenne morto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 gennaio sulla strada Nepesina a Civita Castellana in provincia di Viterbo. Incidente che oltre alla vittima conta tre feriti gravi. A rimanere coinvolti nel sinistro sono due auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate in località Fabrecce. Ad avere la peggio è stato Gianni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa si è diffisa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati in funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Sul sinistro indaga la Procura della Repubblica di Viterbo, per verificare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida. Secondo le informaizoni apprese era poco prima delle ore 15 quando le due auto si sono scontrate frontalmente. La parte anteriore delle due vetture nell'impatto è anadata completamente distrutta. Oltre alla vittima cinquantaduenne nel sinistro sono rimaste coinvolte altre tre persone, una donna e due giovani, le cui condizioni di salute sono gravi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario.

Data la dinamica dell'incidente e le condizioni in cui erano ridotte le due vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i passeggeri dalle lamiere. Gianni è deceduto sul colpo e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano, mentre i tre feriti sono stati trasportati con urgenza in ospedale. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri e la polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.