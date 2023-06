Incidente fra auto e monopattino, feriti due ragazzini di 13 anni: uno è grave Si trovano entrambi all’ospedale Bambino Gesù di Roma: i ragazzini si trovavano su un monopattino quando c’è stato lo scontro con un’auto.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo ieri sera, martedì 19 giugno 2023, vero le 23.15, in via Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà, nel quadrante sud est della capitale. Qui, all'altezza del civico 140, un'automobile Toyota Aygo si è scontrata con un monopattino su cui viaggiavano due ragazzini di tredici anni e con altre quattro vetture che si trovavano in sosta: due Renault, una Opel e una Smart.

Subito dopo il violento impatto, il conducente alla guida della Toyota Aygo, un ventenne, è sceso dall'auto per prestare soccorso: i due ragazzi, feriti dopo lo scontro, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino: una volta raggiunto il luogo dell'impatto hanno immediatamente messo in sicurezza l'area coinvolta nel sinistro e iniziato i rilievi necessari. Per comprendere e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sarà necessario attendere ulteriori accertamenti previsti nei prossimi giorni. Il conducente della Toyota Aygo è stato sottoposto sul luogo ad etilometro, che ha dato esito negativo.

Come stanno i due tredicenni coinvolti nell'incidente

Ad avere la peggio, sono stati i due ragazzini di tredici anni che stavano viaggiando sul monopattino, entrambi trasportati d'urgenza in ospedale pediatrico Bambino Gesù. Una volta arrivati nella struttura sanitaria, le ferite di uno di loro sono state valutate da infermieri e medici con un codice giallo. L'altro, che invece si trova in condizioni di salute più gravi, si trova ancora in prognosi riservata.