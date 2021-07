Incidente con incendio sulla Diramazione Roma Nord: 59enne morto carbonizzato La vittima dell’incidente con incendio di ieri pomeriggio lungo la Diramazione Roma Nord è un uomo di 59 anni residente a Padova, morto carbonizzato in un tamponamento tra due mezzi pesanti. Il conducente dell’altro camion è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo deceduto nell'incidente con incendio di ieri pomeriggio lungo la Diramazione Roma Nord è un cinquantanovenne padovano, che è morto carbonizzato, mentre il ferito, un qurantaquattrenne di Monterotondo, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni di salute sono gravi. Un bilancio drammatico quello del sinistro di mercoledì 21 luglio avvenuto all'altezza del chilometro 17+580 nel territorio tra i Comuni di Settebagni e Castel Nuovo di Porto, in provincia di Roma. Sul posto hanno lavorato per i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto e stanno accertando eventuali responsabilità a carico dei due conducenti. Da quanto si apprende a scontrarsi sono stati due mezzi pesanti: il primo con a bordo il ferito e suo figlio tredicenne si sono fermati per un guasto, il secondo li ha urtati e si è incendiato.

Il fumo ha invaso la carreggiata, strada chiusa per ore

Per il conducente del mezzo sulla Diramazione Roma Nord che ha preso fuoco non c'è stato purtroppo nulla da fare. Arrivata la segnalazione del grave incidente al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario. Per la vittima non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre il ferito è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato in condizioni serie. Lunghe le operazioni dei vigili del fuoco, arrivati con diversi mezzi a seguito della chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per diverse ore prima di mettere in sicurezza la strada. Il fumo ha infatti invaso la carreggiata, rendendo impossibile la circolazione dei veicoli. Il tratto di strada tra il Bivio Grande Raccordo Anulare-Diramazione Roma Nord e Castelnuovo di Porto è stato temporaneamente chiuso, poi riaperto al traffico terminato l'intervento.