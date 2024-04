video suggerito

Camion carico di medicinali si ribalta e va in fiamme sull’A1 in diramazione Roma Nord Un tir che trasportava medicinali si è ribaltato ed è andato a fuoco mercoledì sera sull’A1. Nessun ferito ma le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio sull'autostrada A1 (Foto Vigili del fuoco)

Un incendio sull'autostrada nella notte vicino Roma. Un camion che trasportava farmaci è andato in fiamme, intorno alle 22.00, sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 535 dello svincolo in direzione della capitale sulla diramazione Roma Nord. Non ci sono state persone coinvolte nell'incendio ma le cause sono ancora da accertare. L'autostrada del Sole è stata temporaneamente chiusa e sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma con due autobotti e il carro rilevamento radioattivo chimico per domare il fuoco.

Altri episodi di camion incendiati mentre trasportavano medicinali in autostrada

Tanti gli episodi di camion andati a fuoco mentre trasportavano medicinali in autostrada. L'anno scorso invece un tir ha preso fuoco sull'autostrada A10 tra i caselli di Genova Pra' e Arenzano in direzione Savona. Anche in quel caso non si sono registrati feriti. Nel 2022 un altro incidente si è verificato sull'A1, a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, quando un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo l'impatto con la barriera autostradale new jersey ed è andata a fuoco una cisterna che trasportava medicinali liquidi scaduti. Nel 20