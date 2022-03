Incidente con incendio a Centocelle: la vittima sarebbe un 25enne, atteso l’esame del Dna Si attendono i risultati dell’esame del Dna per confermare le generalità della persona morta nell’incidente con incendio a Centocelle di sabato scorso. Sarebbe un 25enne di Montesacro.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente con incendio a Centocelle

La persona morta nell'incidente con incendio a Centocelle di sabato scorso 26 marzo sarebbe un ragazzo di venticinque anni, residente a Montesacro. La conferma delle generalità arriverà con gli esiti dell'esame del Dna disposto sul cadavere. Le forze dell'ordine non sono infatti riuscite a risalire alla sua identità, né è stato possibile procedere con l'identificazione, perché il corpo recuperato dai vigili del fuoco era completamente carbonizzato, ragione per la quale è stato necessario procedere con accertamenti più approfonditi. L'ipotesi al momento maggiormente presa in considerazione è che si tratti della persona alla quale apparteneva l'automobile, che è stata avvolta dalle fiamme a seguito dello scontro con un autobus Atac N5 all'incrocio tra via dei Castani e via dei Faggi. La macchina una Volkswagen Scirocco infatti, non risulta rubata.

I fatti risalgono alla mattina presto di sabato scorso e sono avvenuti nella periferia Est della Capitale tra le 4.30 e le 5. Per cause non note e ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, che indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto, una macchina e un bus Atac si sono scontrati. L'ipotesi è che il conducente dell'auto non abbia rispettato la precedenza, andando a finire contro la fiancata sinistra del mezzo adibito al trasporto pubblico. Il bus a metano avrebbe preso fuoco e le fiamme avrebbero avvolto anche la macchina, danneggiando anche sette veicoli in sosta e alcune vetrine dei negozi. Alcuni residenti il giorno seguente hanno raccontato di aver udito tremare i muri di casa, le fiamme erano alte diversi metri. La parte destra della macchina dove siede normalmente il passeggero era completamente distrutta. Per la persona rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatrne il decesso, mentre l'autista è rimasto ferito e medicato sul posto. A bordo dell'autobus c'erano altre tre persone, che sono state fatte subito scendere e rimaste illese.