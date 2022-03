Incidente con incendio tra auto e bus a Centocelle: un morto e un ferito Il conducente di un’auto è morto un autista Atac è rimasto lievemente ferito in un incidente con incendio all’alba all’incrocio tra via dei Castani e via dei Faggi a Centocelle.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente con incendio a Centocelle (Foto di sinistra dal gruppo Facebook Centocelle)

Tragedia all'alba in zona Centocelle a Roma, dove un automobilista è morto e un autista è rimasto lievemente ferito. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 26 marzo, in via dei Castani. A scontrarsi nel territorio della periferia Est della Capitale sono stati un autobus Atac della linea N5 e una macchina, ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. L'ipotesi avanzata, ma che dovrà trovare conferma in sede d'indagine, è che l'auto non abbia rispettato la precedenza, dando luogo alla collisione. Da quanto si apprende erano circa le ore 4.30 la macchina stava transitando lungo la strada quando c'è stato l'impatto con il mezzo adibito al trasporto pubblico all'altezza dei via dei Faggi. L'auto dopo l'urto si è incendiata, coinvolgendo anche il bus, alimentato a metano. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'incendio che ne è scatutito ha danneggiato anche alcune macchine parcheggiate nelle vicinaze e la linea lungo la quale passa il tram.

L’auto e il bus coinvolti nell’incidente a Centocelle

Morto l'automobilista, ferito l'autista

Sul posto, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra Operativa 12/A del distaccamento di Tuscolano II, l'autobotte AB/12 e il funzionario di turno. I pompieri giunti a Centocelle hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, estinguendolo in breve tempo. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, nonostante l'intervento del personale sanitario, che arrivato in ambulanza, ha cercato di rianimarlo. L'autiista del bus ha invece fortunatamente riportato solo ferite lievi e non risultano altri feriti. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti di loro competenza. Terminati gli accertamenti la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Danneggiata la linea del tram a Centocelle

Inevitabili a causa dell'incidente stradale con incendio i disagi alla rete tranviaria, per le fiamme che l'hanno parzialmente danneggiata. Atac che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città stamattina presto ha comunicato agli utenti che le linee tram 5 e 19 proseguono il servizio su via Prenestina e non raggiungono il capolinea Gerani. L'azienda ha inoltre informato che, per agevolare lo spostamento dei passeggeri, è stato attivato un servizio di bus navetta tra Bresadola e Gerani.