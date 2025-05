video suggerito

Incidente alla Magliana: auto investe un uomo mentre attraversa con il cane, morto in ospedale

A cura di Alessia Rabbai

È morto dopo alune ore d'agonia l'uomo di ottantacinque anni investito da un'auto mentre attraversava la strada con il cane in zona Magliana a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì primo maggio, nella periferia Est della Capitale. La vittima da quanto si apprende si chiama Roberto Murlo, si è spento in un letto dell'ospedale San Camillo di Roma. Si tratta del terzo incidente mortale, che si è verificato nell'arco di poche ore lungo le strade della città.

La morte dell’85enne segue altre due tragedie stradali avvenute a Roma nello stesso arco di tempo. A Rebibbia sempre ieri un cinquantasettenne è morto dopo essere stato investito all’incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. Nella notte tra giovedì e venerdì Giorgio Hudorovic, quarantatré anni, si è schiantato con l'auto contro un muro alla Borghesiana ed è morto.

Auto travolge un anziano mentre attraversa con la cagnolina

Come riporta La Repubblica erano circa le ore 16.30, l'anziano al momento dell'incidente era uscito di casa e stava passeggiando con il suo cane quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Ford Fiesta, lo ha travolto mentre attraversava. L'impatto è stato violento all’altezza del civico 82 di via della Magliana. Alla guida della macchina c'era una donna di sessantadue anni.

L'anziano soccorso in codice rosso e morto in ospedale

Le condizioni di Roberto sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario. I paramedici hanno soccorso l'anziano e lo hanno trasportato con codice rosso all'ospedale San Camillo. Le condizioni di salute del paziente sono precipitate nell'arco di poche ore e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Marconi, che hanno svolto i rilievi di rito, ricostruito la dinamica dell'accduto e sequestrato la macchina. Gli agenti hanno accompagnato l'automobilista in ospedale, dov'è stata sottoposta ai test tossicologici e alcolemici, che hanno dato esito negativo. "Era irriconoscibile, aveva numerose fratture, un’emorragia cerebrale e un distacco dell’aorta – commenta su Facebook la nipote della vittima -Non abbiamo parole. Chi ha causato tutto questo deve pagare".