Incidente al Parco Da Vinci, auto si schianta contro due vetture in sosta: un morto Tragedia nel parcheggio del Parco Da Vinci a Fiumicino, dove un uomo ha sbandato con l'auto ed è finito contro due vetture in sosta. Forse colto da un malore, è deceduto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel parcheggio del Parco Da Vinci a Fiumicino, in provincia di Roma. Il sinistro è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 28 ottobre, all'esterno dell'area commerciale alle porte della Capitale. La vittima, grave dopo l'incidente, è stata soccorsa con l'ambulanza, ma è deceduta in ospedale. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ipotesi malore

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 14, l'automobilista era alla guida della sua Ford Kuga e stava transitando all'interno del parcheggio del Parco Da Vinci. Improvvsiamente ha perso il controllo al volante, ha sbandato e si è schiantato contro due vetture in sosta. L'ipotesi è che il conducente sia stato colto da un malore improvviso.

L'automobilista morto in ospedale

La scena è avvenuta davanti ai passanti, che hanno dato l'allarme e chiamato il Niumero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per un uomo che aveva appena avuto un incidente stradale. L'area commerciale è infatti sempre molto frequentata dalle famiglie, che passeggiano per i negozi.

Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi, il personale sanitario arrrivato in ambulanza lo ha preso in carico e trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio. Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, ma è deceduto poco dopo. Da quanto si apprende si è trattato di un incidente autonomo.