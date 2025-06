video suggerito

Incidente ai Parioli, microcar finisce fuori strada: 4 giovani estratti dalle lamiere sono gravi Tragedia sfiorata in viale Bruno Buozzi a Roma, dove quattro ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto una microcar. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il luogo dell'incidente

Quattro ragazzi feriti soccorsi in codice rosso è il biancio dell'incidente stradale avvenuto in viale Bruno Buozzi nel quartiere Parioli a Roma. Il sinistro risale alla notte tra lunedì 9 e martedì 10 giugno. A rimanere coinvolta è una microcar, che è finita fuori strada.

Gravi quattro ragazzi feriti nell'incidente

L'incidente in viale Buozzi

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 2, i quattro giovani viaggiavano a bordo di una microcar e percorrevano viale Bruno Buozzi ai Parioli dopo una serata trascorsa insieme. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito fuori strada all'altezza del civico 108.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul luogo dell'incidente sono giunti diversi mezzi di soccorso. Per estrarre i ragazzi dalle lamiere dei veicoli incidentati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con la Squadra VVF 9/A del Distaccamento di Prati. I paramedici hanno preso in carico i quattro ragazzi feriti, trasportandoli in ospedale in codice rosso.

Accertamenti sulla dinamica

Arrivati al pronto soccorso i pazienti sono stati affidati ai medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute sono gravi. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento pare si tratti di un incidente autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche la carreggiata è stata liberata.