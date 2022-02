Incidente ad Osteria Nuova, scontro tra auto e furgone: tre feriti Una Mercedes e un furgone si sono scontrati lungo via Anguillarese ad Osteria Nuova e il bilancio è stato di tre feriti, dei quali uno in modo serio e soccorso con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco operativi nell’incidente ad Osteria Nuova

Tre feriti di cui uno grave è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo via Anguillarese ad Osteria Nuova nella tarda mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12 ed è avvenuto nel quadrante Nord della Capitale. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono stati un'auto e un furgone, che trasportava attrezzature da giardinaggio. Secondo le informazioni apprese la Mercedes e il furgone si sono urtati frontalmente all'altezza del chilometro 161 e nell'impatto tre persone che viaggiavano all'interno dei due veicoli sono rimaste ferite. Il furgone è finito in una cunetta e si è ribaltato sul lato destro. Il sinistro si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e si sono fermati a prestare i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con una squadra del Comando provinciale di Roma.

Un ferito grave nell'incidente ad Osteria Nuova soccorso in eliambulanza

I pompieri hanno estratto i passeggeri dalle lamiere e li hanno consegnati alle cure del personale sanitario. Sul posto a poca distanza dal sinistro è atterrata l'eliambulanza, che ha preso in carico il più grave dei feriti e lo ha trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Presenti a supporto delle operazioni i carabinieri della Compagnia di Bracciano e gli agenti della polizia Muncipale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code a causa del tratto di strada temporaneamenete chiuso poi riaperto, per agevolare le operazioni di soccorso. Da accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Terminate le verifiche la carreggiata è stata liberata dai mezzi incidentati e la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.