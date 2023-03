Incidente ad Itri, motociclista perde il controllo alla guida e muore Tragedia sulla strada in provincia di Latina ad Itri, dove un motociclista è morto in un incidente ad Itri, dopo aver perso il controllo della moto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è morto in un incidente stradale lungo la strada regionale Valle del Liri nel Comune di Itri, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 marzo, giornata in cui si festeggia la Festa del Papà. Ancora non è stata resa nota l'identità della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le prime informazioni apprese pare si sia trattato di un incidente autonomo. Per quanto ricostruito finora il motociclista era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada che conduce al bivio del Santuario della Civita, quando pare abbia perso il controllo alla guida, abbia sbandato per poi finire sull'asfalto. L'impatto con l'asfalto non gli ha lasciato scampo.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambualanza per un incidente all'apparenza molto grave, in cui è rimnasto coinvolto un motociclista, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito serie. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo e una volta arrivati i paramedici non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarlo sul posto, ma senza esito. Gli automobilisti di passaggio hanno raccontato di aver visto una moto al lato della carreggiata e un telo che copriva una persona a terra, subito si sono resi conto che si trattava di un incidente con esito mortale. Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Pare al momento che nell'incidente non siano rimasti coinvolti altri veicoli.