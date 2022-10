Incidente ad Artena: motociclista 54enne sbanda e si schianta contro un muro Tragedia ad Artena, dove un motociclista di 54 anni è morto in un incidente stradale in via di Giulianello. Fatale l’impatto contro un muro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista di cinquantaquattro anni è morto in un incidente stradale in via di Giulianello ad Artena, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 30 ottobre, e si è verificato nei pressi dello stabilimento Fassa. Per l'uomo che viaggiava a bordo del suo veicolo a due ruote non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante il tentativo dei sanitari di salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese poco prima dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomaparsa il cinquantaquattrenne stava percorrendo via di Giulianello nel territorio della provincia di Roma in sella alla sua amata Yamaha R1 durante una soleggiata giornata di fine ottobre, con le sembianze di una primavera.

Erano circa le ore 11 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio che, preoccupati per le consizioni di salute del motociclista, parse fin da subito critiche, hanno chiamato il 118 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto è intervenuto in breve tempo il personale sanitario, ma per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti per i rilievi i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nell'incidente da quanto è emerso non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, poi riconsegnata ai famigliari.