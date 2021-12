Incidente ad Artena, auto investe una ragazza di vent’anni: è grave È grave ma non rischia la vita la ragazza di vent’anni investita stasera da un’auto ad Artena. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale ad Artena, dove una ragazza di vent'anni è stata investita da un'auto ed è rimasta ferita. I fatti risalgono alla serata di oggi, venerdì 17 dicembre, e sono avvenuti nel territorio della provincia Sud di Roma. La vittima, che da quanto si apprende fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto la giovane era in strada e stava attraversando sulle strisce pedonali quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto l'ha investita. Alla guida della macchina c'era un uomo di quarantotto anni che si è fermato a prestarle soccorso.

Ragazza di vent'anni investita finisce in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso la ferita e l'ha trasportata in ambulanza all'oospedale di Colleferro. La paziente arrivata al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Presenti per le verifiche di rito i carabinieri della Compagnia di Colleferro, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.

Oggi uno scooterista è rimasto ferito in un incidente a Montesacro

Spostandoci invece a Roma stamattina presto a rimanere ferito a seguito di un incidente stradale è stato uno scooterista di quarantotto anni. Il suo Kymco Kwang Yang si è infatti scontrato con un'auto Peugeot 308 in viale Adriatico, all'altezza di via dei Monti Lessini in zona Montesacro. Un incidente a seguito del quale è stato necessario il trasporto in codice rosso al Policlinico Umberto I. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale.