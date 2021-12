Incidente a Montesacro, scontro tra scooter e auto: un ferito grave Si trova in gravi condizioni il 48enne scooterista che si è scontrato con un’auto in viale Adriatico in zona a Montesacro a Roma. Ad avere la peggio è ancora chi viaggia sulle due ruote.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente stradale in viale Adriaico a Montesacro, che ha coinvolto il suo scooter e un'auto. I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, venerdì 17 dicembre. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 6 quando il Kymco Kwang Yang, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una una Peugeot 308 all'altezza dei Monti Lessini. Ad assistere alla scena gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso al ferito. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con codice rosso in ospedale. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi. Arrivato al pronto soccorso del Policlinico Umbero I, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con una pattuglia del III Gruppo Nomentano. I vigili urbani hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli e hanno gestito la viabilità.

Ieri un motociclista 37enne è morto in un incidente su viale Togliatti

Quello di oggi è l'ennesimo incidente in cui ad avere la peggio è stato chi viaggiava sulle due ruote. Ieri pomeriggio il trentasettenne Alessio Coletta è morto mentre era in sella alla sua moto a seguito di uno scontro contro un'auto Mercedes Smart e poi contro un albero. Purtroppo inutile ogni tentativo da parte dei soccorritori arrivati in ambulanza di rianimarlo. Sulla vicenda il conducente dell'auto, un ventunenne sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, come da prassi, al momento è indagato per omicidio stradale.