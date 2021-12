È Alessio Coletta il motocilcista morto sulla Togliatti: 21enne indagato per omicidio stradale Il motociclista morto su viale Palmiro Togliatti a Roma è Alessio Coletta, trentasette anni. Dai primi accertamenti è emerso che la sua moto è finita contro uhn’auto guidata da un 21enne e poi contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Alessio Coletta il trentasettenne morto in viale Palmiro Togliatti a Roma. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, giovedì 16 dicembre, ed è avvenuto nella periferia Est della Capitale. La notizia della sua scomparsa prematura e improvvisa si è diffusa rapidamente e le persone che lo conoscevano si sono strette intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Alessio, motociclista, non ce l'ha fatta: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con un'auto. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità riguardo all'automobilista, un ventunenne sottoposto ai test di alcol e droga che, come da prassi, ora risulta indagato per omicidio stradale.

L'incidente su viale Palmiro Togliatti in cui è morto Alessio Coletta

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai primi accertamenti e rilievi svolti dalla polizia locale di Roma Capitale è emerso che il trentasettenne sulla Kawasaki si è scontrato contro la Mercedes Smart per poi finire contro un albero che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. Moto e auto si sono scontrate lungo viale Togliatti all'altezza di viale dei Romanisti, in direzione Tuscolana. Un impatto che non ha purtroppo lasciato scampo al motociclista. Il conducente della macchina si è fermato a prestargli soccorso e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma i sanitari arrivati sul posto a sirene spiegate non hanno potuto far altro che constatrne il decesso. Hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza esito. Sul posto per i rilievi scientifici, gli agenti del V gruppo Casilino.